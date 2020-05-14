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Общество / Здоровье

630 инфекционных коек развернут в псковском COVID-центре к 18 мая

14 мая 2020 года, 15:04

К 18 мая в Псковской городской больнице, которая стала региональным COVID-центром, развернут 630 инфекционных коек. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 14 мая.

Она отметила, что изначально планировалось открыть 313 коек из расчёта 0,5 на тысячу жителей, затем было решено увеличить число место до 1-2 на тысячу населения.

«Но на этом не останавливаемся, регион комфортен для проживания, для отдыха и туризма, в частном секторе и поселках любят отдыхать, много приезжих», - отметила Марина Гаранщенко. Она добавила, что есть случаи заболевания среди дачников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Поэтому коечный фонд будет расширен до 900 мест.

«Псковская горбольница теперь COVID-центр, у нас там есть указатели: зелёные - «чистая зона», красные - «грязная». Больших трудов стоило, чтобы организовать это», - сказала председатель комитета по здравоохранению. Она добавила, что несмотря на все принимаемые меры, есть случаи заражения среди медицинских работников. 

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