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Общество / Здоровье

В связи в выявлением заболевшего коронавирусом псковское СИЗО-1 перевели в особый режим

14 мая 2020 года, 13:29

В Псковском СИЗО-1 выявлен случай заболевания коронавирусом. Заразился сотрудник следственного изолятора, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирсом в Псковской области.

Отмечается, что с 30 апреля мужчина находился на больничном дома, 13 мая его поместили в Псковскую городскую больницу.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу областного УФСИН, в целях предупреждения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников в СИЗО-1 с 14 мая введён особый режим. В частности, приостановлен приём посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, кроме исключительных случаев.

Продукты и товары первой необходимости можно будет заказать через магазин.

У помещениях изолятора и на прилегающей территории регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе, дезинфекция, кварцевание и проветривание.

В пресс-службе УФСИН заверили, что случаев заболевания среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1 нет.

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