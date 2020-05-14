«Арендатор» квартиры обманул великолучанку на 60 тысяч рублей

Под предлогом аренды квартиры мошенник снял со счёта жительницы Великих Лук 60 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также расследуется дело по факту хищения 30 тысяч рублей у 27-летней жительницы Псковского района. Её позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, и под предлогом предотвращения транзакции снял деньги со счёта псковички. По такой же схеме обманули 26-летнего жителя Пскова. Он лишился 11 тысяч рублей.

70-летняя псковичка недосчиталась 36 тысяч рублей после разговора с якобы банковским служащим. На этот раз звонивший обещал начислить бонусы. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

«И это далеко не единичные примеры дистанционного мошенничества, зарегистрированные на территории региона за последние дни, - отметили в пресс-службе УМВД. - В этой связи полиция убедительно просит жителей области не забывать о мерах безопасности при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону.