Сократить отставание от плана по заключению контрактов в рамках нацпроектов поручил псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сократить отставание от графика по заключению контрактов в рамках реализации мероприятий национальных проектов. Об этом он заявил на рабочем совещании по выполнению нацпроектов, на котором обсуждались вопросы по достижению необходимого уровня контрактации и целевых показателей в сферах здравоохранения, экологии и спорта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Пресс-служба администрации Псковской области
Михаил Ведерников проинформировал, что лучшие показатели у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому заключены 86% контрактов. «Прирост по этому нацпроекту с прошлого совещания незначительный — порядка 2%, но догнать все равно никто не может. Такой отрыв говорит о том, что в этом направлении куратор этого направления и председатель профильного Комитета достаточно активно работают. Главная причина — понимая объемы средств, которые предстоит законтракторвать, документация на объекты готовилась заранее, сейчас все идет по накатанной. А некоторые коллеги начали раскачиваться только в этом году», — подчеркнул губернатор.
Он отметил качественный рывок по нацпроекту «Культура», законтрактованность по которому составила 85%, а кассовое исполнение — 9%.
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области
На третьем месте стоит нацпроект «Экология», в рамках которого заключены 77% контрактов. Губернатор похвалил за проделанную работу руководителя регионального Комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова и попросил его в «ручном режиме» контролировать поставки.
Среди отстающих, где контрактация около 66%, глава региона назвал нацпроеткы «Здравоохранение», «Цифровая экономика», а также «Демография», где порядка двух недель нет положительной динамики.
Губернатор обратил внимание, что на всех лежит персональная ответственность по достижению целевых показателей. Он дал ряд поручений, в том числе по оптимизации алгоритма размещения аукционов на площадке государственных закупок. Михаил Ведерников подчеркнул, что при сохранении должного качества необходимо сократить количество затрачиваемых ресурсов на рассмотрение документов, что позволит нарастить темпы работы по сокращению отставания от плановых показателей.