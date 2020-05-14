Сократить отставание от плана по заключению контрактов в рамках нацпроектов поручил псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сократить отставание от графика по заключению контрактов в рамках реализации мероприятий национальных проектов. Об этом он заявил на рабочем совещании по выполнению нацпроектов, на котором обсуждались вопросы по достижению необходимого уровня контрактации и целевых показателей в сферах здравоохранения, экологии и спорта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.



Михаил Ведерников проинформировал, что лучшие показатели у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому заключены 86% контрактов. «Прирост по этому нацпроекту с прошлого совещания незначительный — порядка 2%, но догнать все равно никто не может. Такой отрыв говорит о том, что в этом направлении куратор этого направления и председатель профильного Комитета достаточно активно работают. Главная причина — понимая объемы средств, которые предстоит законтракторвать, документация на объекты готовилась заранее, сейчас все идет по накатанной. А некоторые коллеги начали раскачиваться только в этом году», — подчеркнул губернатор. Он отметил качественный рывок по нацпроекту «Культура», законтрактованность по которому составила 85%, а кассовое исполнение — 9%.