Полиция просит помочь опознать погибшую в Пскове женщину в шляпе

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову просит помощи в опознании погибшей женщины, тело которой обнаружили 4 мая у дома 94 по улице Николая Васильева.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на вид погибшей 60-65 лет, рост около 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, серые короткие волосы. На женщине были серая шляпа с полями, красная куртка, ярко-красный свитер, длинная черная юбка, чёрные колготки и черные высокие сапоги на каблуке. Из особых примет — частичное отсутствие верхних и нижних зубов справа.

Всех, кому что-то известно о погибшей женщине, просят обратиться в по телефонам 59–63-22, 59–63-09, 911- 351–26-80 или 02.