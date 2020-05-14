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Общество / Здоровье

До 368 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области

14 мая 2020 года, 10:32

Число заболевших коронавирусом в Псковской области увеличилось до 368, сообщает официальный канал по ситуации с инфекцией в регионе.

В Пскове подтверждены 116 случаев, в Островском районе — 53, в Невельском районе и Великих Луках — по 30, в Псковском районе — 28, в Новосокольническом — 25, в Гдовском — 18.

9 человек заболели в Стругокрасненском районе, по 8 — в Дедовичском и Порховском районах, по 6 — в Опочецком, Печорском и Пустошкинском районах.

Четверо заболевших в Великолукском районе. По три случая заражения зафиксированы в Новоржевском, Красногородском районах. По два человека болеют в Себежском, Пыталовском, Пушкиногорском, Плюсском, Палкинском, Дновском, по одному — в Усвятском, Куньинском и Бежаницком районах.

Выздоровели 102 человека. Всего в регионе провели 14 тыс. 440 исследований на коронавирус. 

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