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Общество / Армия

До 18 мая в Псковской области отложено начала призыва

14 мая 2020 года, 09:36

До 18 мая в Псковской области отложено начало призывной кампании. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

До 18 мая в Псковской области отложено начала призыва

Дарья Хваткова

Он подчеркнул, что текущая эпидемиологическая обстановка выдвигает особые требования к организации весеннего призыва. Губернатор пояснил, что кроме стандартной медицинской комиссии для призывников нужно организовать тестирование на коронавирус, наладить их изолированное и безопасное передвижение по области в условиях действующих ограничений. Кроме того, сказал Михаил Ведерников, придётся оторвать сотрудников медицинских учреждений от текущей работы по борьбе с коронавирусом.

«Процесс действительно непростой, который требует детальной проработки каждого шага в соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой. Принял решение отложить начало призывной кампании до 18 мая. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, а пока займёмся отработкой всех необходимых алгоритмов», - заключил губернатор. 

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