Переломы и ушибы получили три человека в результате ДТП в Себежском районе

Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в деревне Кузнецовка Себежского района 13 мая около 11:20. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 50-летний водитель автомашины «Опель Астра» не пропустил ВАЗ-2114, за рулём которого сидела 49-летняя жительница деревни Замостье Себежского района. Автомобили столкнулись и оказались в кюветах.