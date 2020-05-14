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Происшествия / ДТП

Переломы и ушибы получили три человека в результате ДТП в Себежском районе

14 мая 2020 года, 09:17

Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в деревне Кузнецовка Себежского района 13 мая около 11:20. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, 50-летний водитель автомашины «Опель Астра» не пропустил ВАЗ-2114, за рулём которого сидела 49-летняя жительница деревни Замостье Себежского района. Автомобили столкнулись и оказались в кюветах.

Переломы и ушибы получили три человека в результате ДТП в Себежском районе
Фото с места аварии
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Водитель «Опеля» получил перелом предплечья и раны головы, женщина, управлявшая ВАЗом, - ушибы и перелом ноги, а ее 65-летний пассажир - ушибы и ссадины. Госпитализация им не потребовалась.

Переломы и ушибы получили три человека в результате ДТП в Себежском районе
Фото с места ДТП
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что водитель «Опеля» в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

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