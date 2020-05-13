Подрядчик обещает сдать детсад на улице Дружбы в Великих Луках в срок

Подрядчик обещает сдать детский сад на 140 мест на улице Дружбы в Великих Луках в установленный графиком срок. Об этом заявил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на совещании у губернатора Михаила Ведерникова по вопросу строительства образовательных объектов в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По состоянию на 13 мая отставание от графика по детсаду составляет порядка 25 дней. Сергей Грахов пояснил, что это связано с установкой более 450 свай для устойчивости всего здания. «Подрядчик старается оперативно исправлять замечания. Сейчас есть все шансы наверстать отставание от графика», — подчеркнул он.

Представитель строительной организации попросил администрацию области своевременно доводить средства для продолжения работ. Губернатор поручил председателю Комитета по образованию Псковской области Александру Седунову держать этот вопрос на контроле.

Также на совещании обсуждалось состояние детского сада на улице Первомайской, где из-за просадки грунта на здании появились трещины. Подрядчик произвёл стабилизацию грунта и установил маячки для контроля за устойчивостью конструкции.

Как отметила председатель Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, 8 мая новых трещин на здании обнаружено не было. Она отметила, что после стабилизации грунта необходимо 30 дней наблюдать за состоянием сооружения и, если никаких изменений не будет, то здание можно будет сдать в эксплуатацию.

«Мы не можем позволить пустить детей в опасное здание. Накануне мы провели консультации с Министерством строительства и ЖКХ России, в ближайшее время направим туда полный пакет документов. К нам приедут специалисты, которые помогут принять окончательное решение», — заявил Михаил Ведерников.

Также участники обсудили ход строительства школы на 800 мест на улице Заслонова. Сергей Грахов обратил внимание на отставание от графика и недостаточное количество рабочих на объекте, а также на сложности с доставкой некоторых материалов, которые производятся в других регионах.

Подрядчик пояснил, что 50 квалифицированных каменщиков планировалось привлечь из Белорусии, но в сложившейся ситуации это сделать невозможно.

Глава региона подчеркнул, что региональные власти готовы оказать содействие и в ручном режиме проработать вопросы доставки необходимых стройматериалов и рассмотреть возможности изготовления отдельных наименований на территории Псковской области. Михаил Ведерников также поручил вице-губернатору Василию Осипову собрать сводную информацию о потребности региона в дополнительном привлечении специалистов.