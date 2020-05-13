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Общество / Здоровье

Прогулки могут разрешить в Псковской области с 16 мая

13 мая 2020 года, 21:17

С 16 мая в Псковской области могут разрешить прогулки на свежем воздухе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по социальным вопросам 13 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Прогулки могут разрешить в Псковской области с 16 мая

Андрей Степанов

«У нас достаточно неплохая ситуация, но зыбкая. И от малейшей недисциплинированности она может поменяться в худшую сторону. Оптимизм должен быть аккуратный, сдержанный, - сказал глава региона. - Если цифры нас не подведут, то с этих выходных разрешим людям выходить на улицу для прогулок, чтобы разогнать кровь и подышать свежим воздухом. Это тоже должно сказаться положительно на ситуации».

Кроме того, губернатор обсудил с митрополитом Псковским и Порховским возможность проведения служб с участием прихожан. Если ситуация не изменится в худшую сторону, то богослужения для мирян откроют с 21 мая.

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