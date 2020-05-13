Прогулки могут разрешить в Псковской области с 16 мая

С 16 мая в Псковской области могут разрешить прогулки на свежем воздухе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по социальным вопросам 13 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«У нас достаточно неплохая ситуация, но зыбкая. И от малейшей недисциплинированности она может поменяться в худшую сторону. Оптимизм должен быть аккуратный, сдержанный, - сказал глава региона. - Если цифры нас не подведут, то с этих выходных разрешим людям выходить на улицу для прогулок, чтобы разогнать кровь и подышать свежим воздухом. Это тоже должно сказаться положительно на ситуации».

Кроме того, губернатор обсудил с митрополитом Псковским и Порховским возможность проведения служб с участием прихожан. Если ситуация не изменится в худшую сторону, то богослужения для мирян откроют с 21 мая.