Шесть вспышек коронавируса на стройках и пять в медучреждениях зафиксировали в Псковской области

В Псковской области на стройках зафиксировали 6 вспышек коронавирус, ещё 5 произошли в медицинских учреждениях. Такие данные озвучил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на совещании по социальным вопросам, которое провёл 13 мая губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Нестерук поблагодарил работников социальных учреждений области, где не выявлено случаев заболевания.

По его словам, 52 заболевших заразились в Санкт-Петербурге и Москве, 84 — в медицинских учреждениях, в 117 случаях пути заражения установить не удалось.

Сейчас по наблюдением находятся 713 человек, 5 тыс. 157 сняты с наблюдения.

Александр Нестерук отметил, что на сегодня в регионе 358 заболевших, в расчёте на 100 тысяч населения регион занимает 67 место. По области по этому показателю лидирует Островский район, далее идут Гдовский, Стругокрасненский и Пустошкинский.

«Текущая неделя внушает нам оптимизм, мы идет по графику двухнедельной давности, - сказал главный санитарный врач региона. - Есть перспективы что неделя завершится с некоторым снижением».

Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, то в скором времени можно будет приступить к первому этапу снятия ограничительных мер. «В целом нам удается удерживать ситуацию в управляемых рамках и, надеюсь, что удастся и дальше», - заключил Александр Нестерук.