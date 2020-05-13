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Общество / Здоровье

Все ИВЛ «Авента-М» выведены из эксплуатации в псковском COVID-центре

13 мая 2020 года, 18:37

Все аппараты ИВЛ «Авента-М» выведены из эксплуатации в псковском COVID-центре, открытом на базе Псковской городской больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков. Он подчеркнул, что пациенты, которые были подключены к аппаратам этой модели, переведены на другие.

Все ИВЛ «Авента-М» выведены из эксплуатации в псковском COVID-центре

Фото Псковского агентства информации

Использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» было приостановлено после случаев их возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли пациенты.

Денис Сачков пояснил, что аппараты ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода закупались по линии Минпромторга. В соответствии с контрактом, Псковская горбольница должна была получить 27 аппаратов: 10 - в апреле и 17 - в мае. 10 ИВЛ были уже подключены в больнице, но по указанию Росздравнадзора теперь выведены из эксплуатации.

Денис Сачков заверил, что на лечебном процессе произошедшее не скажется. «Пациент, который нуждается в искусственной вентиляции легких, и будет получать искусственную вентиляцию легких», - заявил он и добавил, что за неделю, которую аппараты использовались в Пскове, нареканий к ним не было. 

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