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Общество / Соцзащита

30 тысяч малоимущих семей Псковской области получили поддержку

13 мая 2020 года, 17:54

30 тысяч малоимущих семей Псковской области, 608 одиноко проживающих пенсионеров уже получили поддержку. На эти цели были направлены 25,5 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросу социальной поддержки 13 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

30 тысяч малоимущих семей Псковской области получили поддержку
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

7 тыс. 900 семей воспользовались мерой поддержки в виде выплаты в 5 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет. Михаил Ведерников отметил, что в связи с расширением списка получателей такой выплаты приём документов уже начался.

613 жителям Псковской области, уволенным с 1 мая, уже выплатили повышенное до 12 тысяч рублей пособие по безработице.

Губернатор также напомнил, что с 1 июня начнутся выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

С 5 мая в регионе снова началась выдача продуктовых наборов школьникам. Михаил Ведерников отметил, что расходы на их приобретение увеличились до 58 млн рублей, поскольку теперь наборы получат не только дети из малообеспеченных семей, но и все младшие школьники.

Он также подчеркнул, что большинство мер поддержки продлеваются и будут действовать в мае. «Ряд мер носят заявительный характер, поэтому важно, чтобы люди обратились в соответствующие органы», - сказал Михаил Ведерников.

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