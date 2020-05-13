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Общество / Коммуналка

Тала Нещадимова рассказала, какое лето будет в Псковской области

13 мая 2020 года, 17:22

«Где-нибудь на территории России лето будет супержарким, но не в Псковской области», - заявила начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 13 мая. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», она отметила, что и температура воздуха, и количество осадков будут около нормы.

Тала Нещадимова рассказала, какое лето будет в Псковской области

Дарья Хваткова

В мае ночные температуры будут от 2 до 7 градусов, дневные — до 13-18. После 15 мая начнётся потепление, а затем вернётся холод. «Погода в мае будет очень нестабильной», - подчеркнула Тала Нещадимова.

В июне ночью ожидается от 5-10 градусов до 9-14, днём будет около 18-22 градусов.

Засухи летом Тала Нещадимова тоже не прогнозирует. «Уровень рек и влажность почвы сейчас очень хорошие, так что вряд ли засушливые периоды будут проблематичными. Наши метеорологи дают хороший, оптимистичный прогноз», - сказала она.

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