ОГЭ отменено, а ЕГЭ стал необязательным

ОГЭ, которое сдают девятиклассники, в этом году отменено, а ЕГЭ для выпускников школ переведено в разряд необязательных экзаменов. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

По его словам, на прошедшей 13 мая видеоконференции замминистра просвещения Виктора Басюка говорилось, что экзамены в 9 классе в очной форме проводиться не будут, а годовые отметки выставят на основании текущих.

Единый государственный экзамен выпускники будут сдавать по желанию: только те, кто планирует в этом году поступать в вузы. При этом сроки проведения ЕГЭ будут сдвинуты.