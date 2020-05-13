358 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

В Псковской области подтверждены 358 случаев коронавируса. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 13 мая, передаёт «Псковская правда».

Глава региона отметил, что Псковская область приблизилась к пику заболеваемости. «Важно, что благодаря слаженной межведомственной работе динамика существенно снизилась и она меньше чем прогнозируемая», - подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание на то, что окончание общероссийских нерабочих дней не означает, что будут ослаблены ограничительные меры. «На этом этапе мы не ослабляем существующие меры, мы не переходим к первому этапу послаблений, а пока делаем первый шаг в эту сторону», - заявил Михаил Ведерников.