Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

358 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

13 мая 2020 года, 16:05

В Псковской области подтверждены 358 случаев коронавируса. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 13 мая, передаёт «Псковская правда».

Глава региона отметил, что Псковская область приблизилась к пику заболеваемости. «Важно, что благодаря слаженной межведомственной работе динамика существенно снизилась и она меньше чем прогнозируемая», - подчеркнул он.

 Губернатор обратил внимание на то, что окончание общероссийских нерабочих дней не означает, что будут ослаблены ограничительные меры. «На этом этапе мы не ослабляем существующие меры, мы не переходим к первому этапу послаблений, а пока делаем первый шаг в эту сторону», - заявил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Все ИВЛ «Авента-М» выведены из эксплуатации в псковском COVID-центре
30 тысяч малоимущих семей Псковской области получили поддержку
Тала Нещадимова рассказала, какое лето будет в Псковской области
ОГЭ отменено, а ЕГЭ стал необязательным
Грозы ожидаются в ближайшие три часа в Псковской области
Валерий Кузьмин: Атака на сайт «Бессмертного полка» в День Победы - вдвойне кощунственна
Псковский эксперт: Квартиры в новостройках подорожают на 10%
Почти 3 тысячи компаний уже получают поддержку в Псковской области
Вера Емельянова: В Псковской области один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Большая перемена для псковских школьников

Общество / Образование
13 мая 11:37

Большая перемена для псковских школьников

Как старшекласснику заработать деньги на обучение и попасть в «Артек»
Помощь идёт (инфографика)

Общество / Соцзащита
12 мая 19:23

Помощь идёт (инфографика)

Какие новые меры поддержки получат россияне от государства
Коронавирус или простуда?

Общество / Здоровье
12 мая 09:52

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ