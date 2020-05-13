Валерий Кузьмин: Атака на сайт «Бессмертного полка» в День Победы - вдвойне кощунственна

«Людское море в шествии «Бессмертного полка» - это дань уважения им, каждому, кто был свидетелем той войны. И потому хакерская атака на сайт проекта да еще и в День Победы - вдвойне кощунственна», - заявил директор Государственного архива Псковской области, председатель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин.

Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако среди поданных на сайт проекта заявок были портреты лидеров нацистской Германии. «Особенно страшно становится при мысли, что среди авторов этого сброса фотокарточек фашистов могли оказаться российские школьники и студенты. Сейчас авторы проекта уверяют, что зафиксированы атаки с 646 IP-адресов из Германии, Финляндии, Украины, Северной Америки, стран Азии. Но в их числе были и российские адреса. Все данные переданы в Следственный комитет. Последует разбирательство», - пояснил Валерий Кузьмин. «Мы, историки, архивисты, понимаем, что в этой информационной войне можно выстоять только с опорой на документы, факты, воспоминания свидетелей. А потому призываем внимательнее изучать историю и бережно относиться к ней. Так мы сможем защитить наших потомков от манипуляций слабых противников», - добавил он.