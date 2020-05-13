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Общество

Валерий Кузьмин: Атака на сайт «Бессмертного полка» в День Победы - вдвойне кощунственна

13 мая 2020 года, 15:00

«Людское море в шествии «Бессмертного полка» - это дань уважения им, каждому, кто был свидетелем той войны. И потому хакерская атака на сайт проекта да еще и в День Победы - вдвойне кощунственна», - заявил директор Государственного архива Псковской области, председатель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин.

Валерий Кузьмин: Атака на сайт «Бессмертного полка» в День Победы - вдвойне кощунственна
Валерий Кузьмин
ПАИ
Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако среди поданных на сайт проекта заявок были портреты лидеров нацистской Германии. «Особенно страшно становится при мысли, что среди авторов этого сброса фотокарточек фашистов могли оказаться российские школьники и студенты. Сейчас авторы проекта уверяют, что зафиксированы атаки с 646 IP-адресов из Германии, Финляндии, Украины, Северной Америки, стран Азии. Но в их числе были и российские адреса. Все данные переданы в Следственный комитет. Последует разбирательство», - пояснил Валерий Кузьмин.

«Мы, историки, архивисты, понимаем, что в этой информационной войне можно выстоять только с опорой на документы, факты, воспоминания свидетелей. А потому призываем внимательнее изучать историю и бережно относиться к ней. Так мы сможем защитить наших потомков от манипуляций слабых противников», - добавил он.

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По словам председателя регионального отделения Российского исторического общества, «кому-то может показаться, что все произошедшее – это всего лишь чья-то глупая шутка, желание сорвать проведение акции «Бессмертного полка», подорвать авторитет проекта. Но все на самом деле куда сложнее и страшнее». «Попытка поставить солдат вермахта в один ряд с победителями – это еще одна страница учебника Новейшей истории, который пишут те, кто желает пересмотреть результаты многих событий XX века», - считает он.

«Да, открытые военные действия не ведутся, но идет информационная война. И ее жертвами становятся не столько ветераны, сколько их внуки и правнуки. Эта хакерская атака адресована им, ребятам, которые о Великой Отечественной войне знают из книжек и фильмов», - резюмировал историк.

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