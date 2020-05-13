Псковский эксперт: Квартиры в новостройках подорожают на 10%

Она пояснила, что причиной роста цен стает вступление в силу новой версии закона 214-ФЗ. «Сейчас новосёлы - соучастники стройки, мы строим за их счёт. Но в начале строительства застройщик платит деньгами исключительно банковскими или своими, а деньги от продажи квартир он сможет распечатать после ввода дома в эксплуатацию. Дом строится 1,5-2 года, и всё это время застройщик платит деньгами банка, плюс инфляция. Поэтому, чтобы получить деньги и проект состоялся бы, цены вырастут, чтобы в итоге появилась экономическая целесообразность», - отметила Светлана Сибилькова.

При этом она считает, что рост цен на недвижимость будет постепенным. Дома, которые сейчас находятся в высокой степени готовности, строятся ещё по старому законодательству, однако, их становится всё меньше, сказала заместитель директора ГК «ЛУГ». Все новые объекты, заметила она, строительство которых начнётся в 2020-2021 годах, будут возводится в рамках нового закона, поэтому и цена вырастет.