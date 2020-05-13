Почти 3 тысячи компаний уже получают поддержку в Псковской области

В Псковской области 2 тыс. 800 компаний уже получают поддержку на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона 13 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор отметил, что из федерального бюджета регионам будут выделены 100 млрд рублей, поступление первых средств ожидается в 20-х числах мая. Объём поступлений в Псковскую область пока не известен, отметил губернатор, и добавил, что когда сумма будет определена, власти примут решение, какая часть средств пойдёт на социальную поддержку, а какая — на поддержание экономики.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что рассчитывать на получение мер поддержки могут только те предприятия, которые не нарушают санитарно-эпидемиологический режим. По его данным, из 64 проверенных предприятий в пяти были выявлены грубые нарушения, составлены протоколы. Большинство же, отметил губернатор, требования соблюдают, за что он поблагодарил руководство организаций.