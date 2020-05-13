Вера Емельянова: В Псковской области один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом

В Псковской области уровень заболеваемости коронавирусом составил 56,7 на 100 тысяч населения, что является одним из самых низких показателей в стране. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире ПАИ-live 13 мая.

«Нам этот остров низких показателей не должен создавать иллюзию благополучия. Мы все настороже», - подчеркнула Вера Емельянова. Она заявила, что в регионе необходимо сохранить все ограничительные меры, которые предприняты в связи с распространением коронавируса.

Вице-губернатор отметила, что переход на более щадящий режим ограничений будет проходить в три этапа, на ближайшем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом будут проанализированы показатели, которые позволят понять, возможно ли приступить к первому этапу изменения режима.