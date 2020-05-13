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Общество / Здоровье

Коронавирус выявлен у четырёх сотрудников комитета соцзащиты Псковской области

13 мая 2020 года, 12:33

Коронавирус выявлен у четырёх сотрудников комитета по социальной защите Псковской области. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире ПАИ-live 13 мая.

По её словам, все заражённые находятся на карантине и чувствуют себя удовлетворительно. Контактировавшие с ним люди прошли обследование и теперь изолированы.

«Надеемся, что скоро все станут в строй», - отметила Вера Емельянова и подчеркнула, что комитет продолжает работать в штатном режиме.

О первом заболевшем сотруднике администрации Псковской области стало известно 1 мая, 8 мая губернатор Михаил Ведерников сообщил о ещё одном выявленном случае

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