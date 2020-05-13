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Общество / Соцзащита

Пакет мер поддержки на 300 млн рублей уже реализуется в Псковской области

13 мая 2020 года, 12:00

В Псковской области уже реализуется пакет мер поддержки на общую сумму 300 млн рублей, сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 13 мая.

Она назвала беспрецедентными меры поддержки, которые озвучил президент России Владимир Путин, и отметила, что они позволяют помочь уязвимым группам населения.

По словам Веры Емельяновой, более 13 тысяч семей Псковской области получат выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые начнутся с 1 июня. Более 7 тысяч семей смогут претендовать на выплаты в 5 тыс. рублей на детей до 3 лет. На эти цели регион получил 45 млн рублей из федерального бюджета.

Также, сообщила первый вице-губернатор, в полном объёме за апрель были выданы продуктовые наборы детям из малообеспеченных семей. Их получили более 60 тысяч школьников. На покупку наборов были направлены около 80 млн рублей.

«Мера о выплате 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет - очень существенная мера поддержки, которая поможет большому количеству населения», - подчеркнула Вера Емельянова. В Псковской области средства получат 45 тысяч семей, в которых воспитываются почти 86 тысяч детей.

Ещё 1 тыс. 274 псковские семьи могут рассчитывать по пособие по уходу за ребёнком, которое по решению президента удвоено и составляет теперь почти 7 тысяч рублей.

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