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Происшествия / Преступление

Девять человек стали жертвами мошенницы из Великих Лук

13 мая 2020 года, 11:39

 29-летняя мошенница из Великих Лук обманула девять человек. Последней её жертвой стал 32-летний житель Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина в полиции рассказал, что в середине февраля в социальной сети познакомился с великолучанкой. Через некоторое время она пожаловалась на тяжёлое материальное положение и попросила в долг 3 тысячи рублей. После перевода денег девушка перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась молодая великолучанка, которая ранее уже была судима. Она дала признательные показания.

Девушка рассказала, что пскович был не единственной её жертвой. Подобное общение злоумышленница начала еще в 2019 году. Как только контакт с собеседником был налажен, девушка просила одолжить денег: на покупку лекарств, для приобретения билета, в связи с тяжёлой ситуацией. Сейчас сотрудники УМВД России по Псковской области установили 9 аналогичных эпизодов.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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