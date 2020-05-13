29 заражённых коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области

За минувшие сутки в Псковской области выписали из больницы 29 вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Таким образом, на сегодняшний день в Псковской области выздоровели 96 человек.

Подтверждено заболевание у 351 человека, за сутки были выявлены 11 новых случаев.

В Пскове число заражённых достигло 108, в Островском районе — 53. Также в тройку муниципалитетов, где больше всего заболевших, входит Невельский район — 30 случаев.

В регионе провели 14 тыс. 14 исследований на коронавирус.