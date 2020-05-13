Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

29 заражённых коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области

13 мая 2020 года, 11:02

За минувшие сутки в Псковской области выписали из больницы 29 вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Таким образом, на сегодняшний день в Псковской области выздоровели 96 человек.

Подтверждено заболевание у 351 человека, за сутки были выявлены 11 новых случаев.

В Пскове число заражённых достигло 108, в Островском районе — 53. Также в тройку муниципалитетов, где больше всего заболевших, входит Невельский район — 30 случаев.

В регионе провели 14 тыс. 14 исследований на коронавирус.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Все ИВЛ «Авента-М» выведены из эксплуатации в псковском COVID-центре
30 тысяч малоимущих семей Псковской области получили поддержку
Тала Нещадимова рассказала, какое лето будет в Псковской области
ОГЭ отменено, а ЕГЭ стал необязательным
358 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области
Грозы ожидаются в ближайшие три часа в Псковской области
Валерий Кузьмин: Атака на сайт «Бессмертного полка» в День Победы - вдвойне кощунственна
Псковский эксперт: Квартиры в новостройках подорожают на 10%
Почти 3 тысячи компаний уже получают поддержку в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Большая перемена для псковских школьников

Общество / Образование
13 мая 11:37

Большая перемена для псковских школьников

Как старшекласснику заработать деньги на обучение и попасть в «Артек»
Помощь идёт (инфографика)

Общество / Соцзащита
12 мая 19:23

Помощь идёт (инфографика)

Какие новые меры поддержки получат россияне от государства
Коронавирус или простуда?

Общество / Здоровье
12 мая 09:52

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ