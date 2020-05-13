Михаил Ведерников поблагодарил псковских медсестёр за самоотверженный труд

«Вы – душа любого лечебного учреждения, многие из вас сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и, несмотря на все трудности, круглосуточно помогают пациентам легче переносить действительно непростой курс лечения», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что в системе здравоохранения принципиально важен каждый элемент, но именно медсёстры поддерживают здоровую атмосферу в больнице, обеспечивают качество выполнения всех базовых процедур и уход за пациентами.

Михаил Ведерников поделал медсёстрам сил, терпения, крепкого здоровья и благополучия.