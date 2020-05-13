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Происшествия / Правосудие

Прокуратура обнаружила нарушения Указа псковского губернатора о дезинфекции подъездов

13 мая 2020 года, 09:43

Прокуратура Псковской области в ходе проверки выявила нарушения требований Указа губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса в части дезинфекции подъездов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной прокуратуры, в частности было установлено, что отдельные управляющие организации проводят влажную уборку подъездов с дезинфицирующими средствами один раз в два дня, а не ежедневно, не убирают лестничные площадки и марши.

При этом используются дезинфекционные средства без этикеток с наименованием, инструкций по их использованию, работники, занимающиеся обработкой, не обеспечены защитными масками и перчатками.

В целях устранения нарушений закона прокуроры городов и районов области внесли в адрес руководителей управляющих компаний 54 представления с требованием устранения выявленных нарушений закона. Также надзорное ведомство объявило 19 предостережений.

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