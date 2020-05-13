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Общество / Здоровье

Многоразовый костюм для работы с заражёнными коронавирусом создали в России

13 мая 2020 года, 09:25

В России создали многоразовый защитный костюм для врачей, которые работают с заражёнными коронавирусом пациентами. Его разработкой занимались специалисты Казанского химического научно-исследовательского института, который входит в дочернюю корпорацию «Ростеха» «Росхимзащита», пишет газета «Известия».

Создатели уверяют, что костюм сможет выдерживать до десяти циклов дезинфекции. Это стало возможным благодаря применению специальной и инновационной ткани.

Сейчас комбинезон проходит испытания, в ходе которых подтверждено его пятикратное использование.

Росздравнадзор уже зарегистрировал костюм как медицинское изделие, а клиники оформили полмиллиона заказов, но мощности производителей рассчитаны пока только на 20 тыс. штук в месяц.

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