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Общество

ПАИ рассказало, как псковичка заставила шведов учить русский язык в туалете

12 мая 2020 года, 22:09

Проблемы и достижения дистанционного обучения Псковское агентство информации обсудило с доктором наук, профессором Шведского королевского технологического института (KTH), экспертом в области онлайн-образования псковичкой Ольгой Виберг.

Выпускница исторического факультета Псковского педагогического института (сейчас ПсковГУ) в 24 года переехала в Стокгольм, где устроилась в школу и стала преподавать, как ни удивительно, шведский язык. Ещё в псковском институте она изучала шведский, поэтому через год постоянной практики в стране смогла сдать экзамен и стать учителем.

В школе Ольга проработала полтора года, а потом поступила в лингвистическую магистратуру Даларнского института (Dalarna University) для повышения квалификации и осталась там в качестве сотрудника. Псковичке предложили создать кафедру русского языка как иностранного и преподавать студентам свой родной язык.

У Ольги начался digital-путь преподавателя иностранных языков. Во-первых, Даларнский институт ещё 10 лет назад являлся дистанционным, в нём учились работающие или семейные студенты, которым было неудобно посещать очные занятия. Во-вторых, перед девушкой стояла реальная задача – научить шведских студентов говорить по-русски, и научить быстро.

О том, какие методики разработала выпускница псковского вуза для изучения русского языка, а также о том, как она стала шведским профессором, читайте в статье на сайте ПАИ «Digital-путь: как псковичка стала профессором Королевского технологического института в Швеции»>>>

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