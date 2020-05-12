В связи заявлением президента в Псковской области скорректированы ограничительные меры

В Псковской области скорректировали комплекс ограничительных мероприятий. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 12 мая.

В связи с заявлением президента России Владимира Путина о прекращении периода нерабочих дней, перестает действовать постановление администрации Псковской области, определяющее перечень организаций, которые не подпадали под действие указа президента РФ. Указ губернатора определяет компании, которые ранее были прописаны в постановлении и должны продолжать сохранять особый режим работы.

Так, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в срок по 31 мая продолжают осуществлять свою деятельность по приему заявителей исключительно по предварительной записи.

Парикмахерские и косметические салоны также продолжают работать по предварительной записи и с единовременным нахождением во всех помещениях не больше четырех человек, включая работников. Спортивные клубы и фитнес-центры сохраняют режим проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе.

Особые требования сохранены к деятельности стоматологических клиник. В период по 31 мая они должны работать по предварительной записи (кроме случаев оказания экстренной помощи). Пациенты обязаны соблюдать социальную дистанцию, находиться в перчатках, а также в масках или респираторах (за исключением времени непосредственного оказания стоматологических услуг).

Все эти организации и те компании, работа которых не была приостановлена указом губернатора, в обязательном порядке должны продолжать соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним, например, относятся влажная уборка, проветривание помещений, дезинфекция, разделение рабочих потоков, соблюдение социальной дистанции, ношение сотрудниками защитных масок и перчаток.

Также для жителей области введен обязательный перчаточный режим в общественном транспорте, включая легковое такси.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин продлил особые полномочия глав субъектов Российской Федерации, введенные для оперативного принятия мер против коронавируса. Губернатор Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал, что в Псковской области комплекс ограничительных мер принимается и корректируется после согласования с региональным Роспотребнадзором, а также исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.

Указ губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.