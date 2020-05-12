Около 60 нарушителей задержали псковские пограничники в минувшие выходные

За минувшие выходные и праздничные дни сотрудники псковские пограничники задержали около 60 нарушителей режима государственной границы на российско-белорусском участке. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в период введения ограничительных мер, установленных для препятствования распространения коронавирусной инфекции COVID-19, иностранные граждане пытались попасть на территорию нашей страны. Таким образом, они нарушили режим государственной границы РФ. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 120 тысяч рублей.

«Из числа задержанных нарушителей выявлена женщина, которая находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь «Кража». Задержанная передана сотрудникам Полоцкого РОВД Республики Беларусь», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Напомним, что с 30 марта текущего года распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763–р временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.