На участке дороги в Стугокрасненском районе планируется устройство верхнего слоя покрытия

На участке дороги Струги Красные — Ляды в Стругокрасненском районе все готово к устройству верхнего слоя покрытия. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, подрядная организация планирует начать работы 15–16 мая.

Подрядная организация - ООО «ДАФ» - выполнила комплекс подготовительных работ и укладку выравнивающего слоя из асфальтобетона, укрепила водопропускные трубы, русла и откосы, а также завершила строительство двух автобусных остановок с автопавильонами.

На участке также планируется нанести разметку, укрепить обочины, установить оцинкованное барьерное ограждение.

Отметим, что работы ведутся на участке протяженностью 4,2 км (км 1+200 — км 5+373) между деревнями Марьино и Щир в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составила 46,2 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Планируется, что работы завершатся до 14 августа.