Составлять планы и графики в период самоизоляции советует психолог псковичам

Составлять планы и графики для всех членов семьи советует психолог, преподаватель Псковского государственного университета Диана Грибанова, пишет Псковское агентство информации.

Она пояснила, что для сохранения психического здоровья в период ограничений стоит максимально структурировать время. «Это самая первая рекомендация, которая даётся, чтобы снизить тревогу. Потому что именно тревога - наша первая реакция на необычную ситуацию, в которой мы оказались», - отметила Диана Грибанова.

Она подчеркнула, что в графике должно быть расписано и рабочее время, и периоды отдыха.

При этом психолог советует составлять график для каждого члена семьи. «Очень часто у нас есть недоверие к самостоятельности нашего ребёнка. На время самоизоляции нужно придумать график для каждого по отдельности и выяснить, где ребёнок может обойтись без родителей, а где не может», - сказала психолог.

«Мне очень понравилась одна фраза в социальных сетях, когда, находясь на самоизоляции, человек понял, почему собаки так реагируют на слово «гулять». Приблизительно то же самое произойдёт и почти с каждым из нас», - отметила Диана Грибанова. При выходе из режима ограничений она рекомендовала каждому оценить, какие стороны более всего задела самоизоляция.