Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Составлять планы и графики в период самоизоляции советует психолог псковичам

12 мая 2020 года, 18:10

Составлять планы и графики для всех членов семьи советует психолог, преподаватель Псковского государственного университета Диана Грибанова, пишет Псковское агентство информации.

Она пояснила, что для сохранения психического здоровья в период ограничений стоит максимально структурировать время. «Это самая первая рекомендация, которая даётся, чтобы снизить тревогу. Потому что именно тревога - наша первая реакция на необычную ситуацию, в которой мы оказались», - отметила Диана Грибанова.

Она подчеркнула, что в графике должно быть расписано и рабочее время, и периоды отдыха.

При этом психолог советует составлять график для каждого члена семьи. «Очень часто у нас есть недоверие к самостоятельности нашего ребёнка. На время самоизоляции нужно придумать график для каждого по отдельности и выяснить, где ребёнок может обойтись без родителей, а где не может», - сказала психолог.

«Мне очень понравилась одна фраза в социальных сетях, когда, находясь на самоизоляции, человек понял, почему собаки так реагируют на слово «гулять». Приблизительно то же самое произойдёт и почти с каждым из нас», - отметила Диана Грибанова. При выходе из режима ограничений она рекомендовала каждому оценить, какие стороны более всего задела самоизоляция. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПАИ рассказало, как псковичка заставила шведов учить русский язык в туалете
В связи заявлением президента в Псковской области скорректированы ограничительные меры
Около 60 нарушителей задержали псковские пограничники в минувшие выходные
На участке дороги в Стугокрасненском районе планируется устройство верхнего слоя покрытия
Приём документов на выплаты малоимущим семьям открыт во всех отделах МФЦ в Псковской области
Нестерук: Обстановка по коронавирусу в Псковской области не столь угрожающая, как в других регионах
Всех псковских призывников протестируют на коронавирус
Не раньше 15 мая в Псковской области будут принимать решение об ослаблении ограничений
Назначение омбудсменов в Псковской области отложено

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Помощь идёт (инфографика)

Общество / Соцзащита
12 мая 19:23

Помощь идёт (инфографика)

Какие новые меры поддержки получат россияне от государства
Коронавирус или простуда?

Общество / Здоровье
12 мая 09:52

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)