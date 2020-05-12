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Общество / Соцзащита

Приём документов на выплаты малоимущим семьям открыт во всех отделах МФЦ в Псковской области

12 мая 2020 года, 17:32

В Псковской области во всех отделах Многофункционального центра открыт приём документов на получение государственной социальной выплаты малоимущими семьями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работа ведется в рамках соглашения между руководством МФЦ и Комитетом по социальной защите Псковской области. «Это решение принято, чтобы создать альтернативу электронной подачи документов, так как не у всех семей есть необходимые для этого технические возможности», - отметила директор МФЦ региона Екатерина Ершова. Она добавила, что документы можно подать в МФЦ до 31 мая.

Сейчас отделы Многофункционального центра переходят на приём граждан по живой очереди, для чего сформирован график. Полностью перейти на обычный режим работы планируется до начала июня, последними от предварительной записи будут отключены отделения в Пскове и Великих Луках.

«Пока просим отнестись с пониманием к необходимости предварительной записи. Такой режим позволяет нам регулировать количество граждан, находящихся на приеме одновременно. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации не исключен пересмотр принятых решений», — подчеркнула Екатерина Ершова.

Записаться на прием в любой отдел МФЦ можно через мобильное приложение «Мои Документы Онлайн».За дополнительной информацией можно обратиться на «горячую линию» МФЦ — 8-800-100-60-11, а также в социальные сети: ВК «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.

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