Нестерук: Обстановка по коронавирусу в Псковской области не столь угрожающая, как в других регионах

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Псковской области не столь угрожающая, как в ряде других регионов», - заявил главный санитарный врач области Александр Нестерук на совещании по проведению весеннего призыва 12 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

При этом Александр Нестерук отметил, что регион пока не вышел на плато и имеется в среднем прирост в 100 новых случаев коронавируса в неделю. «Это достаточно ощутимая нагрузка и на лаборатории, и на лечебные учреждения», - подчеркнул он.

По оценке специалиста, ситуация должна стабилизироваться в ближайшие несколько недель.

Александр Нестерук обратил внимание на необходимость соблюдения всех санитарных норм во время призыва, чтобы не допустить заражения призывников и работников военкоматов. По его словам, необходимо не допускать скопления людей, применять дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.