Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Армия

Всех псковских призывников протестируют на коронавирус

12 мая 2020 года, 16:35

Призывников будут тестировать на коронавирус, сообщил врио военного комиссара Псковской области Сергей Сердюк на совещании по организации призывной кампании в регионе 12 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Сергей Сердюк отметил, что 20 апреля на коллегии Министерства обороны РФ было принято решение о начале работы медицинских комиссий с 12 мая. Он подчеркнул, что псковские сборные пункты готовы, обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами и термометрами. Они начнут работу с 13 мая, а первая отправка призывников к месту службы запланирована на 20 мая.

По словам Сергея Сердюка, призывников на сборные пункты будут отправлять только с готовыми отрицательными тестами на коронавирус. При этом для всех будет обязательной термометрия и, если обнаружатся признаки ОРВИ, призывника отправят на самоизоляцию.

Также в сборных пунктах введут особый дезинфекционный режим и ограничат нахождение людей в помещении — не более 5 человек одновременно. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

ПАИ рассказало, как псковичка заставила шведов учить русский язык в туалете
В связи заявлением президента в Псковской области скорректированы ограничительные меры
Около 60 нарушителей задержали псковские пограничники в минувшие выходные
На участке дороги в Стугокрасненском районе планируется устройство верхнего слоя покрытия
Составлять планы и графики в период самоизоляции советует психолог псковичам
Приём документов на выплаты малоимущим семьям открыт во всех отделах МФЦ в Псковской области
Нестерук: Обстановка по коронавирусу в Псковской области не столь угрожающая, как в других регионах
Не раньше 15 мая в Псковской области будут принимать решение об ослаблении ограничений
Назначение омбудсменов в Псковской области отложено

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Помощь идёт (инфографика)

Общество / Соцзащита
12 мая 19:23

Помощь идёт (инфографика)

Какие новые меры поддержки получат россияне от государства
Коронавирус или простуда?

Общество / Здоровье
12 мая 09:52

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)