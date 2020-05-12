Всех псковских призывников протестируют на коронавирус

Призывников будут тестировать на коронавирус, сообщил врио военного комиссара Псковской области Сергей Сердюк на совещании по организации призывной кампании в регионе 12 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Сергей Сердюк отметил, что 20 апреля на коллегии Министерства обороны РФ было принято решение о начале работы медицинских комиссий с 12 мая. Он подчеркнул, что псковские сборные пункты готовы, обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами и термометрами. Они начнут работу с 13 мая, а первая отправка призывников к месту службы запланирована на 20 мая.

По словам Сергея Сердюка, призывников на сборные пункты будут отправлять только с готовыми отрицательными тестами на коронавирус. При этом для всех будет обязательной термометрия и, если обнаружатся признаки ОРВИ, призывника отправят на самоизоляцию.

Также в сборных пунктах введут особый дезинфекционный режим и ограничат нахождение людей в помещении — не более 5 человек одновременно.