Не раньше 15 мая в Псковской области будут принимать решение об ослаблении ограничений

Решение об ослаблении ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавиурса, в Псковской области будут принимать не раньше 15 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по организации призывной кампании 12 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников подчеркнул, что решение о постепенном снятии ограничительных мер должны быть взвешенными. «Нужно понимать, что мы должны это делать, в частности, в нашем регионе, только после получения исчерпывающей информации, как у нас прошли майские праздники», - отметил он.

Губернатор добавил, что с учётом инкубационного периода коронавируса решения можно будет принимать не раньше пятницы, 15 мая.

По данным на утро 12 мая, в Псковской области были подтверждены 340 заражений, 67 человек вылечены от коронавируса.