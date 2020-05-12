Назначение омбудсменов в Псковской области отложено

В Псковской области отложено назначение уполномоченных по правам человека, по правам детей и по правам предпринимателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Юридически они могут находиться в должности сколь угодно долго – до принятия присяги избранного уполномоченного. Решение о назначении должно приниматься тайным голосованием, для чего нам необходимо собраться всем составом и провести сессию в обычном режиме. Однако, ситуация пока не улучшилась, и прежние опасения сохраняются», - пояснил председатель регионального парламента Александр Котов.

При этом в повестку внеочередной сессии Собрания 15 мая внесены три доклада от омбудсменов. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, уполномоченный по правам детей Наталия Соколова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв отчитаются о работе в 2019 году и ответят на вопросы депутатов.

Также по причине невозможности проведения тайного голосования отложено рассмотрение вопроса о назначении члена Общественной палаты Псковской области. В пресс-службе отметили, что совещательный орган имеет кворум, поэтому может продолжать работу и в неполном составе.