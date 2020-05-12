Анатолий Мультах поблагодарил «Титан-Полимер» за помощь в изготовлении защитных экранов для псковских медиков

«В Псковской области несколько ребят (мейкеров) под руководством члена Общественной палаты региона Владимира Колпакова объединились, чтобы печатать на 3D-принтерах детали для медицинских защитных щитков. Мы проконсультировались с медиками. Оказалось, что подобные щитки являются очень востребованным средством защиты. Сперва изготовили двести масок-щитков на средства, выделенные несколькими псковскими предпринимателями. Они быстро разошлись по медучреждениям, и стало понятно, что эти средства индивидуальной защиты нужны еще», - рассказал Анатолий Мультах.

Он пояснил, что представители Общественной палаты обратились за помощью к заводу «Титан-Полимер». Предприятие быстро откликнулось на просьбу, выделив средства и необходимые материалы, что помогло закрыть текущую потребность медиков в удобных и многоразовых защитных экранах. «Спасибо им за это большое», - сказал председатель Общественной палаты Псковской области.

Напомним, что в апреле генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко передал центру «Юный техник» 50 листов полиэтилентерефталата и 20 катушек филамента PET-G для 3D-принтеров. Благодаря полученным материалам волонтеры изготовили около 800 пластиковых защитных экранов.