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Общество

Анатолий Мультах поблагодарил «Титан-Полимер» за помощь в изготовлении защитных экранов для псковских медиков

12 мая 2020 года, 14:33

Секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах поблагодарил псковский завод «Титан-Полимер» за материалы, безвозмездно предоставленные предприятием для изготовления защитных щитков, необходимых псковским медикам.

Анатолий Мультах поблагодарил «Титан-Полимер» за помощь в изготовлении защитных экранов для псковских медиков
Анатолий Мультах
Общественная палата Псковской области
«В Псковской области несколько ребят (мейкеров) под руководством члена Общественной палаты региона Владимира Колпакова объединились, чтобы печатать на 3D-принтерах детали для медицинских защитных щитков. Мы проконсультировались с медиками. Оказалось, что подобные щитки являются очень востребованным средством защиты. Сперва изготовили двести масок-щитков на средства, выделенные несколькими псковскими предпринимателями. Они быстро разошлись по медучреждениям, и стало понятно, что эти средства индивидуальной защиты нужны еще», - рассказал Анатолий Мультах.

Он пояснил, что представители Общественной палаты обратились за помощью к заводу «Титан-Полимер». Предприятие быстро откликнулось на просьбу, выделив средства и необходимые материалы, что помогло закрыть текущую потребность медиков в удобных и многоразовых защитных экранах. «Спасибо им за это большое», - сказал председатель Общественной палаты Псковской области.

Напомним, что в апреле генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко передал центру «Юный техник» 50 листов полиэтилентерефталата и 20 катушек филамента PET-G для 3D-принтеров. Благодаря полученным материалам волонтеры изготовили около 800 пластиковых защитных экранов.

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