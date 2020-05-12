Анатолий Мультах поблагодарил «Титан-Полимер» за помощь в изготовлении защитных экранов для псковских медиков

Секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах поблагодарил псковский завод «Титан-Полимер» за материалы, безвозмездно предоставленные предприятием для изготовления защитных щитков, необходимых псковским медикам.
Секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах поблагодарил псковский завод «Титан-Полимер» за материалы, безвозмездно предоставленные предприятием для изготовления защитных щитков, необходимых псковским медикам.
Он пояснил, что представители Общественной палаты обратились за помощью к заводу «Титан-Полимер». Предприятие быстро откликнулось на просьбу, выделив средства и необходимые материалы, что помогло закрыть текущую потребность медиков в удобных и многоразовых защитных экранах. «Спасибо им за это большое», - сказал председатель Общественной палаты Псковской области.
Напомним, что в апреле генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко передал центру «Юный техник» 50 листов полиэтилентерефталата и 20 катушек филамента PET-G для 3D-принтеров. Благодаря полученным материалам волонтеры изготовили около 800 пластиковых защитных экранов.