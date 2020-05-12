Тала Нещадимова рассказала, когда в Псковской области потеплеет

К 18 мая в Псковской области потеплеет до 15 градусов, сообщила начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова Псковскому агентству информации . При этом она отметила, что особенного тепла ощущаться не будет из-за северного ветра.

Также Тала Нещадимова рассказала, что снег, выпавший в Псковской области, стал результатом работы холодного фронта. «Если вчера до обеда Псковская область ещё была в тёплом секторе, то после обеда на смену тёплой воздушной массе пришла холодная. Фронтальный раздел как раз проходил через Псковскую область, он сопровождался ветром и осадками в виде дождя и мокрого снега», - отметила она.

По словам Талы Нещадимовой, в ближайшую неделю в Псковской области будет прохладно, но снег растает. Ночами прогнозируется от 0 до +5 градусов, днём — от +6 до +11.