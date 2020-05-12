Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Тала Нещадимова рассказала, когда в Псковской области потеплеет

12 мая 2020 года, 12:44

К 18 мая в Псковской области потеплеет до 15 градусов, сообщила начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова Псковскому агентству информации. При этом она отметила, что особенного тепла ощущаться не будет из-за северного ветра.

Тала Нещадимова рассказала, когда в Псковской области потеплеет

Елена Лешкина

Также Тала Нещадимова рассказала, что снег, выпавший в Псковской области, стал результатом работы холодного фронта. «Если вчера до обеда Псковская область ещё была в тёплом секторе, то после обеда на смену тёплой воздушной массе пришла холодная. Фронтальный раздел как раз проходил через Псковскую область, он сопровождался ветром и осадками в виде дождя и мокрого снега», - отметила она.

По словам Талы Нещадимовой, в ближайшую неделю в Псковской области будет прохладно, но снег растает. Ночами прогнозируется от 0 до +5 градусов, днём — от +6 до +11.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Анатолий Мультах поблагодарил «Титан-Полимер» за помощь в изготовлении защитных экранов для псковских медиков
Новым прокурором Псковской области может стать Иван Грибов
Фура и легковой автомобиль вылетели в кювет после столкновения в Псковском районе
До 340 увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области
О налипании мокрого снега на провода предупреждает псковское ГУ МЧС
Более чем в два раза увеличилось за неделю число выздоровевших от кронавируса в Псковской области
Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать
Михаил Ведерников: На работу выходят все, чье деятельность не запрещена Указом губернатора
Расширены меры поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса

Комментарии

Авторизация
No comments
Коронавирус или простуда?

Общество / Здоровье
12 мая 09:52

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ
День Победы онлайн

Общество
8 мая 17:11

День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
Всегда живые герои

Общество
9 мая 14:25

Всегда живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию