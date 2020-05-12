Новым прокурором Псковской области может стать Иван Грибов. Его кандидатуру для согласования внёс в Псковское областное Собрание генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Депутаты рассмотрят этот вопрос на внеочередной сессии 15 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

В представлении генпрокурора отмечается, что Иван Грибов прошёл пусть от следователя прокуратуры района до первого заместителя прокурора Удмуртской Республики, зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. «Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», - сказано в документе.

Председатель Псковского облсобрания Александр Котов обратил внимание, что поскольку поправки в Конституцию РФ ещё не внесены, поэтому кандидат на должность прокурора региона должен пройти согласование с властями субъекта Федерации: администрацией области, которая оформляет акт и отправляет в Собрание, и региональным парламентом.

Ранее прокуратуру Псковской области возглавлял Сергей Белов, он перешёл на другую работу.

Иван Владимирович Грибов родился в 1975 году в Республике Марий-Эл. Имеет высшее юридическое, кандидат юридических наук.

В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и поступил на работу в органы прокуратуры Пензенской области, где дослужил до должности заместителя прокурора региона.

С января 2018 года работал первым заместителем прокурора Удмуртской Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», « За безупречную службу».