Фура и легковой автомобиль вылетели в кювет после столкновения в Псковском районе

Утром 12 мая произошло ДТП в Псковском районе на трассе Псков — Изборск у деревни Неёлово. Там столкнулись фура и легковой автомобиль Audi, сообщает Псковское агентство информации . В результате обе машины оказались в кювете.

Водитель Audi получил ранения, но от госпитализации отказался.

Известно также, что легковой автомобиль врезался в большегруз, когда тот поворачивал направо.

Ещё одна фура попала в аварию 11 мая около 20:00 на 185-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 37-летний водитель Scania не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.