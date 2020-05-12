Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Фура и легковой автомобиль вылетели в кювет после столкновения в Псковском районе

12 мая 2020 года, 11:54

Утром 12 мая произошло ДТП в Псковском районе на трассе Псков — Изборск у деревни Неёлово. Там столкнулись фура и легковой автомобиль Audi, сообщает Псковское агентство информации. В результате обе машины оказались в кювете.

Фура и легковой автомобиль вылетели в кювет после столкновения в Псковском районе
Фото с места аварии
Псковское агентство информации

Водитель Audi получил ранения, но от госпитализации отказался.

Известно также, что легковой автомобиль врезался в большегруз, когда тот поворачивал направо.

Ещё одна фура попала в аварию 11 мая около 20:00 на 185-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в Плюсском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 37-летний водитель Scania не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Фура и легковой автомобиль вылетели в кювет после столкновения в Псковском районе
Фото с места аварии
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Водитель получил перелом голени и травму головы, его госпитализировали.

Отмечается, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения. По факту аварии ведётся проверка. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Анатолий Мультах поблагодарил «Титан-Полимер» за помощь в изготовлении защитных экранов для псковских медиков
Тала Нещадимова рассказала, когда в Псковской области потеплеет
Новым прокурором Псковской области может стать Иван Грибов
До 340 увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области
О налипании мокрого снега на провода предупреждает псковское ГУ МЧС
Более чем в два раза увеличилось за неделю число выздоровевших от кронавируса в Псковской области
Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать
Михаил Ведерников: На работу выходят все, чье деятельность не запрещена Указом губернатора
Расширены меры поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района