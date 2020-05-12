До 340 увеличилось число заболевших коронавирусом в Псковской области

До 340 увеличилось количество заболевших коронавирусом в Псковской области. Такие данные опубликовал в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

В Пскове число заражённых достигло 100. В Островском районе подтверждены 53 случая, в Невельском — 30, в Великих Луках — 26. Также в лидерах по количество заболевших находятся Новосокольнический (25 человек), Псковский (22 человека) и Гдовский (18 человек) районы.

Выздоровели в регионе 67 человек, умерли — 8. Всего в Псковской области провели 13 тыс. 654 исследования на коронавирус.