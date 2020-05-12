О налипании мокрого снега на провода предупреждает псковское ГУ МЧС

О налипании мокрого снега на провода предупреждают жителей Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, мокрый снег начался утром 12 мая. Непогода задела преимущественно северные и восточные районы области.

В то же время, по данным МЧС, в ночь на 12 мая в Опочке за 11 часов 30 минут выпало 20 миллиметров осадков, утром дождь продолжался.

В МЧС псковичей призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте, приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны, находясь на улице, следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, автомобиль стоит поставить в гараж или вдали от деревьев.