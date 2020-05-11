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Общество / Здоровье

Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать

11 мая 2020 года, 20:28

«На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи.», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, комментируя решение о переводе руководителя Псковской станции скорой медицинской помощи Михаила Мартынова на менее ответственную руководящую должность.

«Задержки протяжённостью в полгода – это не про наш регион. У нас нельзя так работать», - подчеркнул он.

Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать

Фото из Instagram губернатора

Михаил Ведерников рассказал, что на минувшей неделе проверил исполнение руководством станции своих поручений, данных во время визита 17 апреля. «Комнаты отдыха, кухня, диспетчерская отремонтированы и переоборудованы. Вся новая техника установлена. Лично проверил наличие средств индивидуальной защиты – всё есть с запасом. Однако, к сожалению, остались недоработки». При этом глава региона подчеркнул, что большая часть этих задач должна была быть выполнена без его непосредственного участия.

Также губернатор сообщил, что зарплаты врачам, диспетчерам, водителям выплачиваются в двойном размере, до 15 мая будут перечислены первые федеральные доплаты.

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