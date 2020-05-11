Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать

«На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи.», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, комментируя решение о переводе руководителя Псковской станции скорой медицинской помощи Михаила Мартынова на менее ответственную руководящую должность.

«Задержки протяжённостью в полгода – это не про наш регион. У нас нельзя так работать», - подчеркнул он.