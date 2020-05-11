Губернатор о смене руководства в Псковской скорой помощи: У нас нельзя так работать

«На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи.», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, комментируя решение о переводе руководителя Псковской станции скорой медицинской помощи Михаила Мартынова на менее ответственную руководящую должность.
«Задержки протяжённостью в полгода – это не про наш регион. У нас нельзя так работать», - подчеркнул он.
Михаил Ведерников рассказал, что на минувшей неделе проверил исполнение руководством станции своих поручений, данных во время визита 17 апреля. «Комнаты отдыха, кухня, диспетчерская отремонтированы и переоборудованы. Вся новая техника установлена. Лично проверил наличие средств индивидуальной защиты – всё есть с запасом. Однако, к сожалению, остались недоработки». При этом глава региона подчеркнул, что большая часть этих задач должна была быть выполнена без его непосредственного участия.
Также губернатор сообщил, что зарплаты врачам, диспетчерам, водителям выплачиваются в двойном размере, до 15 мая будут перечислены первые федеральные доплаты.