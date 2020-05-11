Михаил Ведерников: На работу выходят все, чье деятельность не запрещена Указом губернатора

12 мая на работу в Псковской области выходят все, чья деятельность напрямую не запрещена Указом губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«В связи с этим напоминаю о необходимости соблюдать все требования противовирусной безопасности Роспотребнадзора, в том числе, масочный режим и перчаточный режим, ̆ социальную дистанцию (1,5 метра) на рабочем месте», - заявил губернатор.

Он напомнил, что 11 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании общих нерабочих дней.

Также Михаил Ведерников обратил внимание на новые меры поддержки, озвученные главой государства. «Теперь дело за реализацией – и тут мы будем работать в тесном взаимодействии с Правительством РФ, коммерческими банками, всеми заинтересованными структурами и организациями. Выходных у нас нет, и все задействованные комитеты и управления уже начали проработку необходимых механизмов», - написал глава региона.