В России расширены меры поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса. Об этом объявил президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны 11 мая, передаёт «Псковская правда».

В частности, с 1 июня запускается кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%.

Самозанятым гражданам предлагается полностью вернуть налог за 2019 год, а также выдать им капитал в размере одного МРОТ.

Также будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал текущего года для компаний из пострадавших отраслей.

Кроме того, президент значительно расширил меры поддержки для семей с детьми и объявил об окончании общего периода нерабочих дней с 12 мая.