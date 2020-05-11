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Общество / Здоровье

Решение о снятии ограничений каждый регион РФ будет принимать самостоятельное

11 мая 2020 года, 16:38

Решение о снятии ограничительных мер в связи с распространением коронавируса каждый регион будет принимать самостоятельно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны 11 мая, передаёт «Псковская правда».

Глава государства подчеркнул, что к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы на основе рекомендаций Правительства РФ и Роспотребнадзора.

Владимир Путин подчеркнул, что региональные власти должны учитывать реальную ситуацию на местах, опираться на степень угрозы.

«Выход не может быть одномоментным, нужно действовать последовательно, шаг за шагом, при соблюдении всех условий и санитарных требований. У нас большая страна — обстановка в регионах разная, надо действовать тонко и внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой», - заявил президент.

Он объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней

В Псковской области пока действие ограничительных мер продолжается. На 11 мая в регионе зафиксированы 328 случаев коронавируса.   

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