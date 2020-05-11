660 тысяч рублей сняли мошенники с карты великолучанки

660 тысяч рублей списали мошенники со счёта 56-летней великолучанки. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступники предложили женщине получить прибыль от ставок на бирже, но вместо этого сняли деньги с её банковского счёта.

Также жертвами мошенников стали две 49-летние псковички: одна лишилась 8 тысяч рублей, вторая — 70 тысяч. Им позвонили неизвестные, сообщившие о попытке незаконного списания средств с банковских счетов, для предотвращения которых запросили коды безопасности из СМС.

На 9 тысяч рублей преступники обманули 24-летнюю жительницу посёлка Идрица Себежского района. Она пыталась купить через социальные сети диван.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.

Полиция напоминает жителям области о необходимости быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами, предлагающими свои «услуги» в Интернете и по телефону. «Главная их цель – под любыми предлогами прибрать к рукам сбережения доверчивых граждан», - отметили в пресс-службе ведомства.