О тех, кто лечит псковичей от коронавируса, рассказал Михаил Ведерников

В Псковскую городскую больницу, которая стала региональным COVID-центром, приехали на работу специалисты из Невеля, Опочки, Порхова. 10 дней назад к этой команде присоединился медик из Пушкинских Гор, главный врач межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог Леонид Солонухин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Леонид Леонидович Солонухин сейчас ежедневно борется за жизни пациентов. Он приехал по первому зову, потому что морально был готов к такому повороту событий ещё с момента вспышки в Ухани», - отметил глава региона. Он рассказал, что именно под руководством врача из Пушкинских Гор были сняты с аппаратов искусственной вентиляции лёгких первые пациенты.

Сам Леонид Солонухин о своей работе заявил так: «Я бы не сказал, что есть страх, скорее – опасения. Но кто-то должен выполнять эту работу. Если мы все откажемся, кто будет спасать людей?».

«Сильные слова настоящего героя. Достойный пример для всех молодых медиков!» - прокомментировал губернатор.