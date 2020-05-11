О тех, кто лечит псковичей от коронавируса, рассказал Михаил Ведерников

В Псковскую городскую больницу, которая стала региональным COVID-центром, приехали на работу специалисты из Невеля, Опочки, Порхова. 10 дней назад к этой команде присоединился медик из Пушкинских Гор, главный врач межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог Леонид Солонухин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Леонид Солонухин
Фото из Instagram Михаила Ведерникова
«Леонид Леонидович Солонухин сейчас ежедневно борется за жизни пациентов. Он приехал по первому зову, потому что морально был готов к такому повороту событий ещё с момента вспышки в Ухани», - отметил глава региона. Он рассказал, что именно под руководством врача из Пушкинских Гор были сняты с аппаратов искусственной вентиляции лёгких первые пациенты.
Сам Леонид Солонухин о своей работе заявил так: «Я бы не сказал, что есть страх, скорее – опасения. Но кто-то должен выполнять эту работу. Если мы все откажемся, кто будет спасать людей?».
«Сильные слова настоящего героя. Достойный пример для всех молодых медиков!» - прокомментировал губернатор.