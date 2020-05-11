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Общество / Образование

В Колледже ПсковГУ сменился руководитель

11 мая 2020 года, 12:42

В Колледже Псковского государственного университета сменился руководитель. Директором назначен кандидат технических наук Дмитрий Гринёв, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе вуза.

Дмитрий Гринёв окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности инженер-механик в 2007 году. В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете.

«Дмитрий Гринёв обладает глубокими знаниями в области технологий современного производства, теоретической механики, теории механизмов и машин, теплотехники и гидравлики, металлообработки. Имеет повышение квалификации по программам «Профессиональный английский язык для обеспечения академической мобильности и экспорта образовательных услуг» и «Информационное сопровождение образовательных программ», - отметили в пресс-службе ПсковГУ. Исследовательскую деятельность он вёл по направлению синтез и анализ механизмов преобразования движения для роторно-лопастных машин.

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